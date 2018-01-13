لقاءات مع مشجعات اهلاويات يحضرون لاول مرة في ملعب الجوهرة

السبت 13
يناير
العربيه شاده حيلها مبسوطة على هالسوالف .. تطمنوا اللي حضروا كلهم من طينتكم الطيور على اشكالها تقع ..
صادق ي عنتر
قل ياالله
أن الله يعبي جيوبك كلها دراهم🤗🤗🤗
طيب
لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
** طـــــيب **
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زمان يا فن * في القمر والشجر أهلاوي في الروابي االخضر أهلاوي *********
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عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 817 ] نشر منذ 1 ساعة
العربيه شاده حيلها مبسوطة على هالسوالف .. تطمنوا اللي حضروا كلهم من طينتكم الطيور على اشكالها تقع ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25433 ] نشر منذ 51 دقيقة
صادق ي عنتر
قل ياالله
أن الله يعبي جيوبك كلها دراهم🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23105 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
رااايق[ عدد التعليقات: 3367 ] نشر منذ 13 دقيقة
** طـــــيب **
*
زمان يا فن * في القمر والشجر أهلاوي في الروابي االخضر أهلاوي *********