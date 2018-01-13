تعرف على الكيانات الإيرانية التي صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية

طهران(صدى):

في ظل الانتهاكات الإيرانية المستمرة، وقمع الشعب الإيراني، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية 14 شخصية إيرانية وكيانا، على قائمة العقوبات؛ لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير، ودعم مطوري الاسلحة الإيرانية.

وترصد ” صدى ” أبرز المعلومات حول الكيانات والشخصيات التي تضمنتها قائمة العقوبات:

– منظمة الحرب والدفاع الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإسلامي:

تخضع منظمة الحرب والدفاع الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والذي تم إدراجه على لائحة العقوبات مسبقًا.

– المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني ومركز الفضاء الإلكتروني الوطني:

تم فرض العقوبة على المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الإيراني، الذي أنشيء 2012، على يد المرشد الإيراني؛ نظرًا لممارسة الرقابة والأنشطة الأخرى فيما يخص إيران بحظر، أو معاقبة ممارسة حرية التعبير والتجمع لمواطني إيران، أو الحد من الوصول إلى الإعلام المطبوع والمسموع، وهو ما ظهر بوضوح خلال فترة الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوعين في إيران.

ويتحكم ويشرف على عملية تنظيم ووضع السياسات الخاصة بالانترنت للنظام الإيراني، حيث عمل على تمكين النظام الإيراني من حظر العديد من مواقع الإعلام الاجتماعي ومارس غيرها من جهود حظر الإنترنت.

– الموجة الخضراء للاتصالات ومرتضى رضوي:

أدرجت شركة الموجة الخضراء للاتصالات، و المواطن مرتضى رضوي في القائمة، نظرًا لأنها تابعة لكيان إيراني تحت العقوبات أيضًا، حيث تخضع لـ فناموج.

– شركة إسناد وتجديد الطائرات العمودية ومجموعة صناعات الطيران الإيرانية:

فرضت عليهما العقوبات نظرًا لخوضعهما لمنظمة صناعات الطيران الإيرانية، وتقدن الصيانة والخدمات لطائرات الجيش الإيراني.

– صادق آملي لاريجاني:

هو موظف حكومي مسؤل ومتورط في أعطاء الأوامر لارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المواطنين المقيمين في إيران، ما يشغل منصب الإشراف الإداري على تنفيذ الأحكام المخالفة لالتزامات إيران الدولية.

وتشمل الأحكام التي يشرف عليها إعدام الأفراد تحت الأحداث في وقت ارتكابهم للجريمة، أو عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعقوبات ضد السجناء في إيران، بما في ذلك بتر الأطراف.

سجن رجائي شهر، وغلام رضا ضيائي:

تورط كلا من سجن رجائي شهر والمواطن الإيراني غلام رضا ضيائي، في ارتكاب بانتهاكات ضد حقوق إنسان خطيرة في إيران.

ويتورط ” رجائي ” بالنيابة عن حكومة إيران، في إعطاء الأوامر أو السيطرة أو التوجيه للقيام بانتهاكات حقوق إنسان خطيرة ضد الأشخاص في إيران أو ضد المواطنين أو المقيميين الإيرانيين، بينما تم فرض العقوبة على غلام رضا ضيائي؛ بسبب عمله أو تصرفه بالنيابة عن سجن رجائي شهر.

كما أدرجت شي يوهوا، في قائمة العقوبات، وهو مواطن صيني، يعمل لصالح شركة ووهان سانجيانع للتصدير والاستيراد المحدودة، ويقدم الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشكال الدعم والبضائع والخدمات؛ لدعم شركة صناعات شيراز الإلكترونية.

وتم فرض عقوبات أيضًا على شركة باردازان سيستم ناماد عرمان؛ لتقديمها الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشكال الدعم والبضائع والخدمات لصالح شركة صناعات المكونات الإلكترونية الإيرانية.