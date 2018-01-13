بالفيديو.. اعتداء الحوثيون على مسيرة نسائية واختطاف المشاركات بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

اعتدى الحوثيون على مسيرة نسائية، صباح اليوم السبت، في ميدان التحرير وسط العاصمة اليمنية صنعاء، واختطاف عدد كبير من المشاركات بها.

ويقتاد الحوثيين المتظاهرات إلى قسم الجديري، حيث خرجت المسيرة النسائية مطالبة بصرف الرواتب وإطلاق سراح المختطفين.

وكانت عناصر الميلشيات الإرهابية داهمت أمس الجمعة، قرية ” المضاف ” إحدى قرى مديرية الرياشية بمحافظة البيضاء وقامت باختطاف عدد من سكانها، كما احرقت منزل مواطن في منطقة الصبغ بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء.