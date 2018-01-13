خبير سياسي لـ ” الملالي ” : القادم سيستنزف قواتكم ونظامكم

طهران(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية الدكتور أمجد طه، اليوم السبت، أن الاحتجاجات الإيرانية ضد نظام ” الملالي ” لم ولن تتوقف، واصفًا الوضع الإيراني الآن بالهدوء الذي يسبق العاصفة.

وأوضح ” طه ” أن نظام المرشد علي خانئي الإرهابي سيلاقي نفس مصير المقبور الشاه الذي استخدم الدبابات لقمع الحراك ضده وبعدها سقط.

وقال ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” المظاهرات في إيران لم تتوقف بل هناك هدوء قبل العاصفة، وأقول لـ@JZarif ” وزير خارجية إيران ” القادم سيستنزف ويرهق قواتكم ونظامكم ونخطط لضربات وتحرك اقوى وأدق ” .