هيئة المقيمين: بإمكان المستفيد إنهاء إجراءات التعويض في 10 دقائق

علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن عمليات التعويضات للمتضررين أصبحت أكثر سرعة من قبل، موضحًا أنه تم تطويرها إلى إجراء 3 خطوات بدلاً من 9، وذلك خلال 10 دقائق بدلاً ما كانت تتطلب ساعتين من وقت العميل.

وأوضح صالح الزويد مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، أن المستفيد يستطيع حالياً فتح المطالبة المالية لشركة التأمين، من خلال مراكز التقدير.

وأضاف ان الشركة تقوم لاحقا بدفع مبلغ التعويض لحساب المستفيد مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب إليها، مشيراً إلى أن العمل يتم حالياً مع ست شركات من أصل 28 شركة.

وقال ” الزويد “، إن مميزات مراكز تقدير أضرار حوادث السيارات، تشمل تقديم خدمة مجانية للمركبات المؤمنة للمرة الأولى، و تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحادثة،