أفضل طريقة للاستغراق في النوم خلال 15 دقيقة فقط

متابعات(صدى):

قدمت دراسة حديثة مجموعة من النصائح التي تساعد على الاستغراق في النوم خلال دقائق معدودة فقط دون التفكير في تفاصيل اليوم ومشاكله.

وأفادت الدراسة أن كتابة لائحة من المهمات ليوم غد يساعد على الاستغراق في النوم خلال 15 دقيقة فقط، دون اللجوء إلى ادوية المنومات أو الأعشاب الطبية وغيرها من الأشياء التي تساعد على النوم.

وأكد المشرف على الدراسة أن كتابة مهمات الغد يساعد على محاربة القلق وتفريغ المخاوف والأفكار السلبية حول أنشطة اليوم التالي، ما يساعد على تهدئة نشاط الدماغ.