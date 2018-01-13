صورة لمسنة على كرسي متحرك في مدرجات العوائل بالجوهرة تجذب المغردين

نواف السالم(صدى):

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة مسنة على كرسي متحرك، تعتلى مدرجات العوائل في ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة، أثناء مباراة الأهلي والباطن أمس.

ولاقت هذه الصورة استحسان مستخدمو مواقع التواصل بشكل كبير، مشيدين بأول دخول للعوائل إلى الملاعب ونقلهم صورة إيجابية للعالم عن تقدم المملكة نحو رؤية 2030.

وشهدت مدرجات ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة، أمس الجمعة، أول دخول للعائلات لحضور مباراة الأهلي والباطن ضمن الجولة الـ17 لدوري المحترفين، وفقًا لقرار رئيس هيئة الرياضة الصادر في 29 أكتوبر الماضي بدخول العائلات إلى الملاعب السعودية.