وزير إماراتي: المملكة والإمارات سجلتا الأسعار الأقل في استخدام الطاقة المتجددة
أكد وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، الدكتور ثاني الزيودي، أن منطقة الخليج العربي كانت الأبرز عالميًا في تحقيق تراجع وخفض تكلفة توليد الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية والرياح.
وأوضح خلال كلمته أمام الجمعية العامة الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” آيرينا ” ، أن الإمارات والمملكة العربية السعودية، سجلتا معدلات الأسعار الأقل عالميًا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار في كلمته، إلى أنه متوقع أن ينخفض متوسط التكلفة العالمية، إلى أقل من سعر استخدام الفحم في غضون 10 السنوات العشر المقبلة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25434 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح
لكن للمعلومة ياشباب
الألواح الي تعمل باالطاقه الشمسية تكدست باالمستودعات
لذلك كان لابد من إيجاد حلول لأخراجها وتداولها فالأسواق
ليش ماتقول كذا وخلاص🤗