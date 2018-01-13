السر في الشمس.. دراسة تحل لغز زيادة الوزن في الشتاء

أوتاوا(صدى):

أعلن باحثون عن دور أشعة الشمس في الحفاظ على رشاقة الجسم، مؤكدين أن ضوء الشمس يساعد أنسجة الجسم على عدم تخزين الدهون وبالتالي يعتبر عاملًا مساعدًا على الرشاقة.

وتعد النتائج التي وصلت إليها الدراسة التي أجراها الباحثون من جامعة إدمنتون الكندية تفسيرًا مقبولًا لسر زيادة الوزن في الشتاء، بالرغم من أن هذا الاكتشاف لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة كمية وشدة أشعة الشمس المطلوبة ليقوم الجسم بحرق الدهون.

وتوصل الباحثون خلال الدراسة أنه عندما تصل أشعة الشمس المعروفة بالضوء الأزرق المعروف بزيادة مستوى لنشاط والتنيبه، على الجلد وتخترقه لتصل إلى الأنسجة التي تخزن الدهون تحت الجلد، تقوم هذه لأنسجة بحرق حزء من هذه الدهون بدلًا من تخزينها