دراسات تكشف: الشركات العائلية في المملكة هي الأكثر ربحا ودعما للاقتصاد

عادل الحربي (صدى):

بيّنت دراسات، أن ثروة الشركة العائلية الواحدة في المملكة، تقدر بنحو ستة مليارات دولار، بمعدل استثمارات في السوق المحلية تقَدر بنحو 250 مليار ريال، وهو من أعلى المعدلات في الوطن العربي.

وأوضحت الدراسات، أن متوسط ثروة الشركات العائلية في المملكة نحو 220 مليار دولار، مشيرة إلى أنها الأكثر ربحاً مقارنة بالشركات الأخرى.

من جانبه قال سعد السبتي رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض، إن استثمارات أكبر 49 شركة عائلية في المملكة بلغت 333 مليار دولار، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.

وتسهم الشركات العائلية بنحو 12 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المائة، من الناتج المحلي غير النفطي، وتشكل 48 في المائة، من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط.

كما تمثل الشركات العائلية في المملكة نحو 91 في المائة، من إجمالي عدد الشركات السعودية.

وبيّن ” السبتي ” أن هذه الشركات تواجه تحديات عدة، منها زيادة وقوة المنافسة العالمية، وتحديات في تبني معايير الحوكمة، إضافة إلى تحديات التخطيط وتحليل البيانات، والتعاقب الوظيفي وتعاقب الأجيال.