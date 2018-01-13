دراسات تكشف: الشركات العائلية في المملكة هي الأكثر ربحا ودعما للاقتصاد
بيّنت دراسات، أن ثروة الشركة العائلية الواحدة في المملكة، تقدر بنحو ستة مليارات دولار، بمعدل استثمارات في السوق المحلية تقَدر بنحو 250 مليار ريال، وهو من أعلى المعدلات في الوطن العربي.
وأوضحت الدراسات، أن متوسط ثروة الشركات العائلية في المملكة نحو 220 مليار دولار، مشيرة إلى أنها الأكثر ربحاً مقارنة بالشركات الأخرى.
من جانبه قال سعد السبتي رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض، إن استثمارات أكبر 49 شركة عائلية في المملكة بلغت 333 مليار دولار، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.
وتسهم الشركات العائلية بنحو 12 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المائة، من الناتج المحلي غير النفطي، وتشكل 48 في المائة، من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط.
كما تمثل الشركات العائلية في المملكة نحو 91 في المائة، من إجمالي عدد الشركات السعودية.
وبيّن ” السبتي ” أن هذه الشركات تواجه تحديات عدة، منها زيادة وقوة المنافسة العالمية، وتحديات في تبني معايير الحوكمة، إضافة إلى تحديات التخطيط وتحليل البيانات، والتعاقب الوظيفي وتعاقب الأجيال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25434 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح
لذلك أنا ماأخذ مقاضيي
وأتسوق الا فالأسواق الكبيرة
عندك بن داؤود وعندك العثيم وجرير
وووووووووو
هذي كلها شرائك منها
يكون دعم للأقتصاد فاالوطن👍👍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23105 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25434 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل ريال مو عشرة ريال ولا خمسة ريال
كل ريال وكل هلله
تضعها في الأسواق التابعة للشركات العائلية
أدر أنك بتكون سبب في دعم أقتصاد الوطن
وتوفير السيولة الازمه والقوية لهذا البلد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25434 ] نشر منذ 1 ساعة
عندك أيضآ محلات النوري
ل صالح وأخوه حسن
رحمة الله عليهم
المسؤول عنها الأخ عماد النوري واخوانه
وعندك قلعة المستهلك
المستهلك سابقآ
ل محمد التميمي وحسين
رحمةالله عليهم
ومحلات كثيرة
تحتاج لتكاتف الشعب والتبضع منها
ليس من أجل العوائل المالكة
ولكن من أًجل الوطن.