الغذاء والدواء: تصدير 88 عبوة أدوية إلى 34 دولة

عادل الحربي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عدد المصانع التي تقدّمت بطلب تصدير أدوية بلغ 13 مصنعاً من أصل 35 مصنعاً بالمملكة، بإجمالي 9085 بنداً، و88 عبوة، إلى 34 دولة حول العالم.

وأوضحت الهيئة، أن إنتاج الأدوية بالمملكة يغطي نحو 20 في المائة من السوق المحلية، مؤكدة أن المملكة تشهد ثورة صناعية للمنتجات الدوائية لأهميتها في ظل برامجها الوطنية لتطوير التجمعات الاقتصادية في السوق المحلي.

وأشارت إلى أنه لا يمكن قياس الوفر الناتج عن نقل صناعة الأدوية من الخارج إلى المملكة بشكل دقيق، نظراً لعدة عوامل منها؛ نوع المنتج المنقو، درجة النقل، ويدخل في ذلك أيضا حساب الكميات المبيعة.