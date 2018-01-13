بالفيديو.. جسم غريب يطير في محطة قطار يثير ذعر المواطنين

بكين(صدى):

أثار جسم غريب يطير في محطة قطار بالصين، حالة من الذعر بين المواطنين بالمحطة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جسما يشبه الطبق الطائر يطير في الهواء ليلا داخل محطة قطار في مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين.

ويمكن سماع صوت شاهد عيان في الفيديو يوضح ما رآه، وقال إنه لاحظ وجود جسم لامع نحو الساعة الثامنة مساء، وبعد أن أمعن النظر اكتشف أن الإضاة ليست قادمة من عمود إنارة أو مصباح.