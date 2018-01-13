” زيدان ” لن يتعاقد مع لاعبين جدد.. ويؤكد: لا يوجد من يقدم إضافة للريال

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من انتشار الأنباء حول اهتمام الريال بضم نجم ليفربول محمد صلاح إلى صفوفه، إلى أن الندرب الفرنسي تمسك برأيه حول عدم رغبة النادي في ضم لاعبين جدد.

وفي هذا السياق قال ” زيدان ” إن الفريق ليس بحاجة إلى لاعبين جدد، مضيفًا: ” لدي فريقي ولا أرى أن ن هناك من يستطيع تقديم الإضافة أو تحسين أي شيء.. ربما سنرى هذا في يونيو المقبل، ولكن ليس الآن ” .

وأوضح أنه يعلم أن الجمهور في حالة دهشة من كون بشلونة يسعى للتعاقد مع عدد كبير من النجوم بينما يلعب الريال دور المتفرج، موضحًا أنه يتفهم تلك الدهشة.