” النمر ” يوضح خطورة الانفعالات النفسية الشديدة على القلب
كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، عن خطورة الانفعالات النفسية على القلب.
وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الانفعالات النفسيه الشديده قد تضعف القلب وتسبب جلطه !! فضفض لمن تحب اطلب مساعدة صديقٍ صدوق فكر بطريقه ايجابيه لكن لاتكتم همّك وتسكت !! ” .
وجاء تفسير ” النمر ” ردًا على سؤال أحد المتابعنين، والذي قال : ” أنا قبل فترة زعلت زعل قوي، وصدمة بنفس الوقت وكتمت بنفسي، وما فضفضت لأحد، بعدها بفترة صار يجيني نغزات جهة الصدر ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25434 ] نشر منذ 8 دقائق
فضفض لمن تحب🤔
طيب وينه الي نفضفض له
ومايقلبها واتسابيات😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25434 ] نشر منذ 2 دقيقتين
راح التعليق الثاني😭😭😭