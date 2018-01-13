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” النمر ” يوضح خطورة الانفعالات النفسية الشديدة على القلب

” النمر ” يوضح خطورة الانفعالات النفسية الشديدة على القلب
حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، عن خطورة الانفعالات النفسية على القلب.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الانفعالات النفسيه الشديده قد تضعف القلب وتسبب جلطه !! فضفض لمن تحب اطلب مساعدة صديقٍ صدوق فكر بطريقه ايجابيه لكن لاتكتم همّك وتسكت !! ” .

وجاء تفسير ” النمر ” ردًا على سؤال أحد المتابعنين، والذي قال : ” أنا قبل فترة زعلت زعل قوي، وصدمة بنفس الوقت وكتمت بنفسي، وما فضفضت لأحد، بعدها بفترة صار يجيني نغزات جهة الصدر ” .


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