رئيس الوزراء اليمني يوجه رسالة إلى نجل شقيق عبدالله صالح

فهمي محمد(صدى):

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، أن الالتحاق بصف الشرعية الدستورية المنتخبة من الشعب والمسنودة بالتحالف العربي والقرارات الدولية، هو المسار الصحيح لاستعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية والوحدة.

وأشار ” بن دغر ” في سلسلة تغريدات لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أن الالتحاق بالشرعية هو التوجه الوطني الحقيقي لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مؤكداً أنه إذا حدث غير ذلك فسيكون تكرار للخطأ، بل الوقوع في الخطيئة.

جاء ذلك بعد أيام من ظهور نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، حيث قال رئيس الوزراء اليمني إنه لا توجد مناطق وسط بين أن تكون جمهورياً وحدوياً من ناحية، وبين أن تكون إمامياً من ناحية أخرى.

وأضاف: أما أن تكونوا ضد الحوثيين أومعهم. وأذا قلتم ضد الحوثيين فما الذي يمنعكم أن تنضموا للشعب المقاتل، خاصة وقد قتل الحوثيين أفضلكم. وحدة الصف الجمهوري الوحدوي خلف الشرعية خط فاصل بين الحق والباطل “.