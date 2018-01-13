بالفيديو.. 5 أحدث طرق لتنظيف المنزل بأقل التكاليف
عرض أحد المتخصصين ، مقطع فيديو يعرض أحدث طرق التنظيف المنزلية، التي تجعل أعمال التنظيف أسهل.
1- لتنظيف الأحواض والصنابير توضع بكرة مناشف في سائل مكون من عصير الليمون والمياه والخل وبعض الكحول وصودا الخبز وبعض الصابون.
2- يضاف كلا من خل وليمون وزيت زيتون معا لتلميع الأسطح الخشبية.
3- للتخلص من رائحة المرحاض الكريهة يضاف مشروب كحلي لمع قطرات زيت وماء وأوراق النعناع.
4- لصنع مطهر للمرحاض منزليا تمزج المياه بالخل والزعتر.
5- لتنظيف السجاد تضاف صودا الخبز لتنظيف السجاد تضاف صودا الخبز إلى النشا والقرنفل ومسحوق البوراكس، وورق الغار معا ثم يرش الخليط على السجادة وينظف بالمكنسة الكهربائية.
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Posted by Bright Side on Wednesday, January 10, 2018
برق[ عدد التعليقات: 11451 ] نشر منذ 15 دقيقة
ياناس تكفووووووون لا تَحُطُّون النعمه بكراسي الحمامات
وش اللي ليمون وزيت زيتون والزعتر ؟؟؟؟؟ الحمامات لها منظفات
كيماويه بدل النعمه اللي توكل