بالفيديو.. 5 أحدث طرق لتنظيف المنزل بأقل التكاليف 

متابعات(صدى):

عرض أحد المتخصصين ، مقطع فيديو يعرض أحدث طرق التنظيف المنزلية، التي تجعل أعمال التنظيف أسهل.

1- لتنظيف الأحواض والصنابير توضع بكرة مناشف في سائل مكون من عصير الليمون والمياه والخل وبعض الكحول وصودا الخبز وبعض الصابون.

2- يضاف كلا من خل وليمون وزيت زيتون معا لتلميع الأسطح الخشبية.

3- للتخلص من رائحة المرحاض الكريهة يضاف مشروب كحلي لمع قطرات زيت وماء وأوراق النعناع.

4- لصنع مطهر للمرحاض منزليا تمزج المياه بالخل والزعتر.

5- لتنظيف السجاد تضاف صودا الخبز لتنظيف السجاد تضاف صودا الخبز إلى النشا والقرنفل ومسحوق البوراكس، وورق الغار معا ثم يرش الخليط على السجادة وينظف بالمكنسة الكهربائية.