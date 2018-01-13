بالفيديو.. إعلامية لأروى ” اطلقوا عليك فيروز اليمن وأغنياتك اليمنية قليلة “
بررت الفنانة اليمنية أروى خلال حلولها ضيفة ببرنامج تليفزيوني، أنه تم اطلاق لقب فيروز اليمن عليها لأنها تمثل اليمن ما بعدد أغانيها .
وكانت وجهت مذيعة البرنامج سؤال لأروى قائلة، أغنياتك اليمنية قليلة ومع ذلك أطلقوا عليكي فيروز اليمن لماذا ؟ ، واجابتها أروي ” لأني أمثل شخصية يمنية في الأغلب ” ، وتابعت أروى ” ومو أنا بس كثير هيك لانه اصبح صعب ان نجد أوديو أو اغنية جديدة على مستوى الايقاعات القديمة ، لهيك نكتفي بالايقاعات ونحط عليها أغاني خليجية أو نكتفي بغناء القديم ” .
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