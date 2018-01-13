مفوضية الانتخابات الليبية: عملية تسجيل الناخبين تتخطى حاجز المليوني ناخب

طرابلس(صدى):

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن مؤشر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين حقق رقمًا قياسيًا، بارتفاع عدد المسجلين إلى مليوني وخمسة آلاف و 814 ناخبًا، في العاشرة من مساء أمس. ومن المقرر أن تتواصل عملية التسجيل إلى 6 فبراير المقبل، فيما ستدشن المفوضية منظومة التسجيل بالخارج في الأول من فبراير، وفق آلية تسجيل عبر«الإيميل» من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

وبحسب البيان، فإن المفوضية تتقدم بالتهنئة إلى جميع الليبيين بهذه النتيجة، التي تحققت من خلال الجهود المبذولة من موظفي المفوضية وتعاونهم وتفانيهم في العمل طيلة الفترة الماضية، ومن خلال الروح الوطنية التي تحلى به المواطنون وإصرارهم على التسجيل للمشاركة في ممارسة حقوقهم السياسية.