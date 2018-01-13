%4.5 من كبار السن يشاركون بالأعمال التطوعية..والتطوع الديني يسجل 50%

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في مسح أجرته، عن مشاركة 38275 من كبار السن، في الاعمال التطوعية بالمملكة، ممن دخلوا سن التقاعد عام 2017، والذين يمثلوا 4.5 % من كبار السن في المملكة.

وأوضح المسح أن بلغت نسبة الاناث كبار السن 51.2 % مجموع 436889، في حين بلغت نسبة الذكور 48.8 %، وبمجموع 417392، لتصبح نسبة الإناث أكبر من كبار السن الذكور.

وأشار إلى ان ثلاثة أرباع المتطوعين من كبار السن العام الماضي كانوا من الذكور، إذ بلغ عدد المتطوعين منهم 27464 وبنسبة 71.8 %، والإناث 10811 وبنسبة 28.2%.

وفي هذا السياق أوضح المسح أن 50 % من المتطوعين من كبار السن توجهوا إلى التطوع الديني، وبمجموع 19163، حوالي 71.1 % منهم ذكور و28.9 % إناث، في حين توجه 37.3 % إلى المجال الاجتماعي بمجموع 14289، وبنسبة 76.3 % ذكور، و23.7 % إناث، وتوجه 7.4 % إلى المجال الثقافي بمجموع 2.817، وبنسبة 67.7 % من الذكور، و32.3 % من الإناث، وتوزع حوالي5.2 % على مجالات أخرى للتطوع بمجموع 2006، وبنسبة 51.6 % للذكور و48.4 % للإناث.

وفي هذا الصدد قال الباحث الاجتماعي فؤاد المشيخص، إنه هناك معوقات تزيد صعوبة انخراط كبار السن والمتقاعدين في الأعمال التطوعية.

وقال إنه من اهم تلك المعوقات عدم وجود برامج في قطاعات العمل العام والخاص التي يعملون فيها، تؤهلهم للدخول في مجال العمل الاجتماعي، فيصابون بعد التقاعد بالعزلة، ويبتعدون عن الفضاء الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تقدير المتطوعين والعاملين في الخدمة الاجتماعية.

وفي هذا السياق اقترح منح المتطوعين شهادات بالساعات التي تطوعوا بها في جميع المجالات، ليتم تسجيلها في سيرهم الذاتية كنوع من التقدير والتحفيز لهم.