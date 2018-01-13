المصارف تعلن عن كيفية استلام موقفي الخدمات لمستحقاتهم في ” حساب المواطن “

نايف السالم(صدى):

أصدرت بعض المصارف، معلومات حول كيفية استلام مستحقات مستفيدي ” حساب المواطن ” من صدر بحقهم ” إيقاف خدمات ” نقدًا.

واشترطت بعض المصارف توجه المستفيدين إلى الفروع لاستلام مستحقاتهم النقدية، وطالبت مصارف أخرى بخطاب موجه إلى الصمرف من الجهة الطالبة لإيقاف الخدمات توضح فيه مبلغ ونسبة السحب الخاص بحساب المواطن.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أصدرت تعميمًا على البنوك بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من حساب المواطن لقاء الحجوزات القضائية أو غيرها من الحجوزات الصادرة من قضاة التنفيذ.