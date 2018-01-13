طرق مواجهة التعرق الليلي

أماني الغامدي(صدى):

يعد التعرق الليلي أحد الأمراض التي يصاب بها حوالي 3 % من البشر، سواء في الطقس الحار أو البارد، وقد يكون علامة على وجود مرض خطير.

وأشار العلماء إلى أن علاج هذا المرض يأتي بعد معرفة أسبابه، ولكن هناك إجراءات عامة يمكن الاستمرار عليها للتخفيف منه وهي الحفاظ على وزن صحي وتمارين الاسترخاء والتنفس قبل النوم.

كما تستخدم مضادات التعرّق على مواضع الجسم التي يفوح منها العرق بدرجة أكبر، تحت الإبطين وعلى اليدين والقدمين والظهر والصدر والفخذ.

وكذلك يجب الامتناع عن تناول الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل خلال الـ 3 ساعات السابقة للنوم، والاستمرار على تناول النظام الغذائي للبحر المتوسط الذي يعتمد على الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب والأسماك، وشرب الكثير من الماء أثناء النهار.

وأوضح العلماء ان الأدوية المعروفة باسم مضادات الكولين تساعد على تقليل التعرّق، لكن لابد من تناولها تحت إشراف طبي.