تركيا تصدر الأسلحة إلى الصومال بهدف تدريب 10 آلاف صومالي

أنقرة(صدى):

أعلن محللون سياسيون، عن قيام تركيا بتزويد متدربين عسكريين صوماليين بأسلحة، رغم قرارات الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة إلى الصومال.

وأشار المحللون، إلى ان تركيا زوّدت الصوماليين بننادق قتال متطورة الصنع من طراز ” ام بى تى – 76 ” ، على سبيل الإهداء.

وفي سياق متصل، تلقت أول دفعة من منتسبي الجيش الصومالي والتي تضم 400 فرد، تدريباً على مدار الأسبوعين الماضيين في مركز التدريب العسكري الذي أقامته تركيا في مقديشيو سبتمبر الماضي.

ويبّن المحللون، أن تركيا تستهدف تقديم التدريب العسكري لعشرة آلاف صومالي على الأقل وتسليحهم من خلال خطة متدرجة تستهدف ربط نواة الجيش الصومالي بالسلاح التركي.