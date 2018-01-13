اعتراف أمريكا بتفوق روسيا في انتاج الأسلحة النووية

واشنطن(صدى):

أشارت أمريكا وحلفاؤها، إلى أن روسيا تفوقت في انتاج الأسلحة النووية، موضحة أنها تمتلك العديد من المميزات، من حيث الانتاج والقوى النووية الغير استراتيجية.

وأوضح تقرير نشرته ” ديفينس نيوز ” ، أن موسكو تخلق مجموعة كبيرة من الأنظمة غير الاستراتيجية، المتنوعة والحديثة، و التي يمكن أن تصبح إما أسلحة نووية أوتقليدية.

وتسعى روسيا على الرغم من انتقادها لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، إلى تحديث صواريخها البالستية بالرؤوس الحربية النووية وإيجاد صواريخ اعتراضية جديدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار إلى أن موسكو تتوقع إجراء حوار إيجابي مع واشنطن حول معاهدة ستارت الثالثة.