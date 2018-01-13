تأثير مسكنات أسيتامينوفين على حياة الحوامل

متابعات(صدى):

أعلنت دراسة جديدة ، عن وجود آثار جانبية على الحوامل من تناول مسكنات أسيتامينوفين، محذره السيدات أثناء فترة الحمل من تناول هذه المسكنات دون مراجعة الطبيب.

وأوضحت الدراسة أنه عند تناول الأم 6 حبوب أو أكثر من مسمكنات أسيتامينوفين أثناء الحمل، قد يتعرض أطفالهم إلى العديد من الآثار الجانبية مثل تأخر مهارات النطق عند الطفل، وتأثر خصوبة الأطفال الذكور، حيث أكدت النتائج وأنه كلما زاد عدد الحبوب عن 6 كلما تأخر النطق وتحصيل الكلمات والمفردات خلال السنوات الـ 3 الأولى من عُمر الطفل.

كما كشفت دراسة أخرى أن تناول مسكنات أسيتامينوفين لمدة 29 يومًا أو أكثر أثناء الحمل يزيد احتمال إصابة الطفل باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.