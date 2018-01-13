” الطائف ” خارج حسابات هيئة الترفيه .. فعاليات في 18 محافظة دونها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فوجئ أهالي محافظة الطائف، من تهميش هيئة الترفيه لها وعدم تضمين أية فعاليات للربيع بها، للمرة الثانية على التوالي.

وتقام الفعاليات التي تبلغ 45 فعالية، في 18 مدينة بالمملكة، منها الرياض والمنطقة الشرقية والأحساء وأبها وبريدة وتبوك وجدة وينبع وجازان وعنيزة وحائل.

وأعرب الأهالي عن حزنهم من غيابهم عن المشهد الترفيهي، في ظل غياب إشراف المسؤول الأول عن الترفيه،والذي وعد المواطنين في كافة المناطق بشعار جديد هذه المرة مسماه ” لا تفكر تسافر “.

وأعلنت الهيئة عن فعاليات متنوعة في هذه الإجازة تشمل عروض السيرك العالمية ومسرحيات، وعروضا للأطفال السينمائية و ” بالونز توك ” وشتوا معانا وحفلات غنائية، في كافة مناطق المملكة.