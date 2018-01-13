بعد إهانته للمسلمين.. سفير أمريكا لدى هولندا يتراجع عن تصريحاته

واشنطن(صدى):

تراجع السفير الأمريكي الجديد لدى هولندا، بيتي هوكسترا، عن تصريحاته الخاطئة بشأن المسلمين بهولندا، والتي أدلى بها عام 2015.

وكان ” بيتي ” صرح بأنه وصلت الحركة الإسلامية إلى نقطة جعلت أوروبا في حالة فوضى، وأن هناك ساسة هولنديين يحترقون بسبب المهاجرين المسلمين، وعلى الرغم من نفيه لتلك التصريحات مسبقًا إلا أنه قدم اعتذارًا أمس الجمعة، عن هذا الحديث واصفًا أنه كان خاطئًا.

وأشار هوكسترا إلى أن هذا التصريح صدمه شخصيًا، قائلًا: ” تعرفون أنه كانت هناك مشكلات أخرى في دول أخرى في أوروبا، لكن لم تكن هذه الظروف موجودة أبداً هنا، كان هذا تصريح خاطئ، كان خاطئاً “.

وكان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ستيف غولدشتاين، أوضح أن الخارجية ترفض تصريحات ” هوكسترا ” ، ولا تتفق معها، قائلًا: ” السفير ارتكب خطأ في 2015، وأدلى بتصريحات لم يكن يتعين عليه الإدلاء بها، وهو يعترف بذلك، هو يشعر بندم كبير “.