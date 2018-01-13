تعاون بين مواقع التواصل والشرطة الأوروبية لوقف الإرهاب على الإنترنت

عادل الحربي (صدى):

أقيمت مبحاثات بين إدارة مواقع ” فيس بوك، إنستجرام ” مع أجهزة الشرطة الأوروبية ومسؤولين من الشرطة البريطانية والفرنسية والبلجيكية، في مقر اليوروبول في مدينة لاهاي.

وتهدف المباحثات إلى وضع آلية لوقف واستئصال منشورات المتطرفين على الإنترنت والمرتبطة بالإرهاب والعنف، والتعرف على المحتوى المتطرف الإرهابي والعنف الذي يتم تحميله وتأمين إزالته بسرعة من على المنصتين.

من جانبه، أكد فنسنت سيمستر رئيس وحدة الإنترنت في اليوروبول، أن وكالة الشرطة الأوروبية تتعاون مع فيسبوك منذ عامين؛ للحد من الوصول للدعاية على الإنترنت، وإيجاد طرق للتعامل مع النزعات الجديدة بالإضافة إلى كيفية الدفاع عن النفس إزاء هذه النوع من الإساءات.

وأوضح أنه في وقت يتم التعرف على 99% من المنشورات المتطرفة وإزالتها.