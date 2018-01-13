واشنطن تحذر من الاستخدامات المشبوهة لـ ” بتكوين ” .. وتفرض إجراءاتها

واشنطن(صدى):

حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، من استخدام العملة الرقمية ” بتكوين ” لإخفاء نشاطات غير مشروعة، من خلال الاستثمار فيها بقوة شديدة.

وأكد ” منوتشين ” أنه يتم العمل مع حكومات أخرى منها حكومات مجموعة العشرين التت تضم أكبر اقتصادات العالم؛ لمراقبة نشاط المستثمرون الذين يستغلون العملة الرقمية في أعمال غير مشروعة.

وتفرض الإجراءات الأمريكية حصول المصارف على معلومات عن الزبائن الذين يملكون حسابات ” بتكوين ” ، في محاولة لمنع غسيل الأموال وجميع النشاطات المشبوهة.

يُذكر أن العملة الرقمية ” بتكوين ” لامست أعلى مستوى لها بالقرب من 20 ألف دولار في أواخر ديسمبر الماضي، ما يجعلها أقوى العملات الرقمية في العالم وزاد من عمليات البيع والشراء عليها.