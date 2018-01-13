طبيب نفسي: الحالة النفسية تؤثر على الأحلام.. واللغة الإنجليزية عقدة قبل النوم

أماني الغامدي(صدى):

أكد الطبيب النفسي الدكتور وليد الزهراني، أن جميع الناس يعيشون في مرحلة الخيال قبل النوم، وهي الفترة التي يزداد تأثر الحالة النفسية للشخص بأي عوامل خارجية.

وأوضح ” الزهراني ” أن مرحلة الخيال النفسي لما يريد الإنسان تحقيقه في الواقع تأتي ما بين مرحلتي ألفا وهي النعاس وبيتا وهي مرحلة التعمق في النوم.

وأشار إلى أن الحلم باللغة الإنجليزية يرتيط بحاجة سوق العمل لها الآن وانتشارها بشكل كبير في المجتمعات العربية، ما يجعلها عقدة لبعض الأشخاص الذي لا يتحدثون الإنجليزية وبالتالي تنعكس على عقلهم الباطن وخيالهم قبل النوم.

كما أضاف أن الاضطرابات النفسية للأشخاص تمنع في معظم الحالات التعرض للأحلام، لافتًا إلى أنه كلما زاد تركيز الشخص على شيء محدد قبل النوم ينعكس ذلك على أحلامه.