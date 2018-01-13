الجبير يبحث العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف مع نظيره الأمريكي

نايف السالم(صدى):

التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم، معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت الشراكة بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة بن أحمد نقلي، والمدير العام لمكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.