دراسة تكشف أثر النظام الغذائي للبحر المتوسط على سرطان البروستاتا

متابعات(صدى):

أظهرت نتائج دراسة أجريت على أكثر من ألفي شخص تم تقسيمهم حسب النظام الغذائي إلى نوعين: البحر المتوسط والغربي، أن النظام الغذائي للبحر المتوسط يقلل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا إلى الحد الأدنى، مقارنة بالنظام الغذائي الغربي الذي يزيد المخاطر.

وأوضحت الدراسة التي أجراها فريق بحث أسباني، أن اتباع نظام البحر المتوسط الغذائي يحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل كبير، وخاصة الأنواع الشرسة من الأورام، كما يساعد المصابين بالمرض على عدم انتشاره خارج غدة البروستاتا.

يذكر أن نظام الغذاء في البحر المتوسط يشمل استخدام زيت الزيتون وتناول الأسماك، والخضروات والفواكه والبقول والمكسرات، وكميات قليلة من العصائر.

بينما النظام الغذائي الغربي يعتمد على الألبان الدهنية، واللحوم المصنّعة، والوجبات السريعة، والحبوب المكرّرة، والحلويات، والصلصات، والمشروبات عالية السعرات.