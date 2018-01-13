المراتب الأخيرة لأساتذة الجامعات في التعلم والنمو بالولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

احتل موظفي الكليات والجامعات المراتب الأخيرة في معايير التعلم والنمو مقارنة بالموظفين الآخرين في الولايات المتحدة، بحسب نتائج استطلاع حديث اجراه ” جالوب “.

واعتبر الاستطلاع، هذا الأمر تهكمياً مأساوياً لكل مقر عمل تعتبر مهمته الأساسية التعليم والتطوير.

وكانت معايير التعلم والنمو، هي التفاعل والمشاركة والجود والتطوير المهني للموظفين، حيث جاءت أبرز نتائج الاستطلاع أن 4 من الموظفين وأستاذة التعليم العالي كانت لديهم فرص لينجحوا ويتطورا العام الماضي، بينما 7 من بين 10 موظفين من مؤسسات خارج التعليم العالي يوافون بشدة على أم لديهم فرصاً للتعلم والتطور بالعمل .