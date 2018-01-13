دراسة: ضغط العمل يسبب الإصابة بالسكري

لندن(صدى):

أوضح باحث في كلية لندن بالمملكة المتحدة، ميكا كيفيماكي أن التغيرات الكبرى في العمل ربما تؤثر في احتمالات الإصابة بالسكري، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي ووزن صحي خلال فترات العمل المضربة.

وفي هذا الصدد كشفت دراسة حديثة أجراها الباحث يو لونغ ليان وزملاؤه بجامعة شينغ يانغ، أن أن العاملين الذين يواجهون زيادة في ضغوط العمل، تزيد احتمالات إصابتهم بالسكري.

وأشارت الدراسة إلى أن العينة التي تم إجراء الدراسة عليها، والتي بلغت 3730 شخصًا، يعملون في صناعة البترول بالصين، لن يصابوا بالسكري في بداية الدراسة، بينما بعد 12 عاماً من المتابعة، زاد احتمال الإصابة بالسكري لمن أدوا مهاماً تنطوي على ضغوط متزايدة بنسبة 57%..

وقال الباحثون إنه زاد احتمال الإصابة خلال نفس الفترة إلى 68% بالنسبة للعمال الذين عانوا من مشاكل في التكيف، والتي شملت الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والأسرة أو الوقت الذي يقضونه في الأنشطة الترفيهية.

ولفت الدراسة إلى أن الاسباب المختلفة التي تمثل ضغط على العمال تشمل الشعور بزيادة مهام العمل، أو عدم الوضوح بشأن التوقعات أو مسؤوليات العمل، موضحة أن ضغوط العمل البدني هي أكبر العوامل المسببة لخطر الإصابة بالسكري.