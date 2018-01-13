” الخضيري ” يناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن مروجي الشيشة الإلكترونية

عادل الحربي (صدى):

جدد الدكتور فهد الخضيري، الباحث والمتخصص في علم المسرطنات، تحذيره من الشيشة الإلكترونية، مطالبًا بسرعة الإبلاغ عن مروجيها.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” معلقًا على قرار وزارة التجارة والاستثمار والذي يقضي بمنع استيراد السيجارة والشيشة الإليكترونية لخطورتها على الصحة: ” هذا قرار منع استيراد وبيع وتداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، نتمنى من كل محب لأبنائنا وللمحافظة على صحتهم التبليغ عن أي منشأة أو شخص يتداولها على الرقم 1900 او عبر تطبيق (بلاغ تجاري) “.