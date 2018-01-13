وظيفة إدارية شاغرة في جمعية حماية المستهلك

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جمعية حماية المستهلك وظيفة إدارية شاغرة تحت مسمى ” مشرف الشؤون القانونية ” ، لافته إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات بتاريخ 27/4/1439هـ.

وأوضحت الجمعية أنه على المتقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، من حملة شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها ” ويفضل أصحاب الدراسات العليا ” ، ويمتلك خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاماة وإعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية، بالإضافة إلى خبرة مناسبة في الجوانب القانونية والنظامية المتعلقة بحماية المستهلك وحقوقه في السعودية.

كما يتمكن من صياغة الخطابات الرسمية والعقود ومذكرات التفاهم والاتفاقات، ويمتلك مهارة في حل شكاوى المستهلكين والتواصل مع الآخرين وواستخدام الكمبيوتر وبرامج المايكروسوفت أوفيس، والقدرة على تحمل ضغوط العمل.

وأشارت الجمعية إلى أنه على الراغبين بالتقديم إرسالَ السيرة الذاتية شاملة بما في ذلك الشهادات والخبرات والدورات على البريد الإلكتروني التالي: (هنا).