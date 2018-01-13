قبل شراء حقيبة سفر.. تأكد من 7 أشياء

عادل الحربي (صدى):

بيّنت جمعية حماية المستهلك، سبعة أشياء يجب الحرص عليها عند شراء حقيبة سفر جديدة، أولها اختيار الحقيبة التي تجمع بين القوة والمرونة وخفة الوزن.

حيث نصحت الجمعية بتجنب شراء حقيبة مصنوعة من مواد ثقيلة؛ لتفادي الوزن الزائد أثناء شحن الأمتعة، والتأكد من قابليتها للتوسعة، ووجود عجلات تسهل تحريك الحقيبة، بالإضافة إلى الحصول على فاتورة الشراء مع الضمان.

كما أوضحت أنه يجب الحرص أن يكون هناك قفل سري للحقيبة، وتمييزها بشريط ملون أو علامة خاصة؛ لضمان عدم اختلاطها مع حقائب المسافرين.