بالفيديو.. سيدة تعذب طفلها حتى الموت بسبب هاتف محمول

واشنطن(صدى):

أقدمت سيدة أمريكية على تعذيب ابنها البالغ من العمر 9 سنوات ، بربطه وجلده أكثر من 5 ساعات متواصلة ما تسبب في وفاته ، بسبب ضياع هاتفه المحمول في الجليد أثناء لهوه به .

ونشر جد الطفل عبر مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد آخر لقطات له وهو يلعب في هاتفه داخل مصعد، وصرح جده في تعليقه على الفيديو ، أن الطفل ذهب للعب في الثلج لكن لسوء حظه فقد هاتفه، وأضاف أنه حاول تهدئة الطفل بعدما وجده جالسا على الثلج يبكي.

وظهر الطفل في اللقطات يبحث عن هاتفه على الأرض وسط الثلوج، حيث ساعده الجد في عملية البحث دون جدوى.

وأكد الشرطة الأمريكية انه عثر على الطفل ميتاً في صباح اليوم التالي للحادث في غرفة نومه ، وفي التحقيق مع والدته أكدت انها قامت بربط يديه وقدميه حتى لا يستطيع الهرب، ثم قامت بجلده مرارا وتكرارا بعصا خشبية لمدة خمس ساعات.