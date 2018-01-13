” أركاد ” تعلن حاجتها لشغل 8 وظائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عن حاجتها لشغل 8 وظائف فنية وإدارية، من المواطنين حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون بفروعها في كل من المنطقة الوسطى، والخبر، والمدينة المنورة، ورابغ.

وبيّنت أن الوظائف المتاحة هي: محاسب ” الخبر ” ، مسؤول إداري ” رابغ “، نائب مدير الإنشاءات ” المنطقة الوسطى ” ، مشرف مراقب مشروع ” وظيفتين/ المنطقة الوسطى ” ، مساح أراضٍ ” عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة “.

ويبدأ التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، من تاريخ 11 يناير 2018م، حتى تاريخ 12 مارس 2018م، عبر الرابط .هنا