وظائف إدارية شاغرة للنساء بجمعية ” بنيان ” الخيرية

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت جمعية بنيان الخيرية الخيرية النسائية للتنمية الأسرية، أن الجمعية في حاجة إلى موظفات؛ لشغل وظائف إدارية.

واشارت إلى أن الوظائف الشاغرة لحملة البكالريوس في عدد من التخصصات، مشيرة إلى أن العمل سيكون بمقر الجمعية بالرياض.

وجاءت الوظائف الإدارية الشاغرة على المسميات الأتية:

– محاسبة: بكالوريوس محاسبة.

– مسؤولة تنمية موارد مالية: بكالوريوس إدارة مالية أو إدارة أعمال.

– مسؤولة علاقات عامة: بكالوريوس علاقات عامة وإعلام أو ما يعادله.

– مشرفة قسم التنمية الأسرية: بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (إدارة أعمال، خدمة اجتماعية، تربية خاصة).

– مسؤولة تقنية المعلومات: بكالوريوس تقنية المعلومات أو ما يعادله.

وقالت الجمعية إنه على الرغبين في التقدم إلى الوظيقة، التقدم بالسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، مع توضيح اسم الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.