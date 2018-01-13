مقتل وإصابة 5 عناصر من طالبان شمالي أفغانستان

كابول(صدى):

قتل اثنان على الأقل من حركة طالبان، وأصيب ثلاثة آخرين في غارات جوية شنها الجيش الأفغاني في إطار الحملة المستمرة لقمع تمرد عناصر الحركة والمسلحين الآخرين الذين يحاولون توسيع نطاق وجودهم في إقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة ” خاما برس ” الأفغانية للأنباء اليوم، نقلا عن بيان الجيش الأفغاني.

وقال البيان، إن أحدث الغارات الجوية تم تنفيذها بالقرب من منطقة قيصر بإقليم فارياب شمال أفغانستان.

وأضاف، أن القوات الأفغانية تنفذ حاليًا حملة جوية في أجزاء من الإقليم، في إطار جهود وقف محاولات توسيع نطاق نشاط المتمردين.