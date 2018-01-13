6 وظائف إدارية شاغرة بشركة هيلتون للفنادق

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة هيلتون للفندق والمنتجعات والضيافة، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين في عدد من التخصصات؛ للعمل في فروع الفنادق بالمملكة في كلًا من الرياض ومكة المكرمة والخبر.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متوافرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، تحت مسمى ” مساعد مدير المنتجع الصحي بالرياض، مدير أول مبيعات المجموعات بمكة المكرمة، مساعد مدير المبيعات بالرياض، تنفيذي مبيعات بالخبر، مشرف الموارد البشرية بمكة المكرمة، ومشرف الحجوزات بمكة “.

وأضافت الشركة أنه تم فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف منذ 11 يناير 2018، مشيره إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابطهنا