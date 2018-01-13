” الغرفة التجارية ” بالقصيم تعلن عن وظيفة شاغرة
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، عن وظيفة شاغرة، في تخصص ” مساعد الأمين العام لقطاع التسويق وخدمة المستثمر”.
ووضعت الغرفة البريد الإلكتروني ([email protected] ) للراغبين في التقدم إلى الوظيفة، على أن يكون موعد انتهاء استلام الطلبات الخميس 8/ 5/ 1439هـ الموافق 25/ 1/ 2018م.
ووضعت الغرفة 6 شروط للراغبين في التقدم إلى تلك الوظيفة، والتي جاءت كالتالي:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن (35) سنة.
– مؤهل جامعي في إدارة الأعمال أو التسويق أو الإدارة المالية، أو ما يناظرها من التخصصات الإدارية كحد أدنى، ويُفَضل حملة الدراسات العليا.
– يُفَضل من لديهم شهادات لدورات متقدمة في إدارة المشاريع، وإدارة الفعاليات، وإدارة الاستثمار، والإدارة التسويقية، والتدريب.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في أيٍّ من المجالات الإدارية في مجال التسويق وإدارة وتنظيم الفعاليات، أو في مجالات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو التدريب.
– يُفَضل من لديه المعرفة والخبرة بأنشطة الغرف التجارية في المملكة وطبيعة عملها.
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