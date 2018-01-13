استكمالا لمخططاتها الهدامة في المنطقة.. إيران تتجاهل المظاهرات وتواصل تمويل حزب الله

طهران(صدى):

تواصل إيران تمويل حزب الله اللبناني الذي ينفذ مخططاتها الهدامة والإرهابية في المنطفة، ضاربه بعرض الحائط الاحتجاجات التي تجوب إيران على مدار أكثر من أسبوعين مطالبين برحيل نظام الملالي الذي بدد أموالهم على الإرهاب.

وأكدت مصادر لبنانية أن حزب الله بات يترقب الضبط المالي لطهران بعد الانتفاضة الأخيرة التي شهدتها إيران على خلفية إهدار أموال الشعب الإيراني في دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في الخارج.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الله يحصل على أموال من مصدرين أساسيين في إيران هما الحرس الثوري الإيراني عبر فليق القدس، بالإضافة إلى الموازنات المخصصة للمرشد علي خامنئي.

كما أوضحت أن إيران لن تتنازل أبدًا عن دعم حزب الله ماليًا أو قطع المال عنه، حيث يتولى الحزب مسئولية ملفات أساسية للإيرانيين في المنطقة العربية كما يعتبر الذراع الأولى لهم في سوريا والعراق واليمن.