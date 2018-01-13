البيت الأبيض ينفي رشوة ترامب لممثلة إباحية لشراء صمتها

واشنطن(صدى):

نفى البيت الأبيض، ما ذكرته إحدى الصحف الامريكية بشأن رشوة محامِ الرئيس دونالد ترامب التي قدَمها لممثلة إباحية في عام 2016؛ بهدف شراء صمتها عن علاقة جنسية قامت بينها وبين الملياردير الجمهوري عام 2006.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن محامِ ” ترامب ” دفع رشوة تقدر بـ 130 ألف دولار، لشراء صمت الممثلة، حيث تم التفاوض على المبلغ بين المحامي مايكل كوهين وستيفاني كليفورد قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض، بأن الأمر كان قد تم نشره من قبل ونفيه قبل الانتخابات الامريكية.