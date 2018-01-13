إحالة أب إلى المحاكمة الجنائية بعد قتل ابنته لتقديمها قربانا للجن

القاهرة(صدى):

أصدرت النيابة العامة بالصف بمحافظة الجيزة بمصر، أمرًا بأحالة أب، وشقيقة ووالدتهما إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت قتلهم لابنته، مع سبق الإصرار والترصدمن أجل الجن.

وكشفت التحريات قيام الأب بالتعاون مع شقيقه ووالدته بقتل ابنته البالغة من العمر 14 عامًا؛ لتكون قربانًا لدجالون، زعموا أن الجن مسؤول عن حراسة آثار فرعونية أسفل منزلهم.

وكان جد الطفلة وجه الاتهام إلى ابنه ” والد الطفلة ” ، وبكشف الطب الشرعي، تأكدت النيابة من خطأ رواية الوالد بأن ابنته توفت إثر اختناقها بغطاء راس ألتف حول عنقها، حيث أثبت الكشف تعرض الطفلة للخنق باليد والضرب بألة حادة.