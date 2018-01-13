الجعيثن: ” الدوسري ” سلاح الهلال.. وسرعة ” المولد ” قوة للاتحاد

نواف السالم(صدى):

أشار المدرب الوطني، بندر الجعيثن، إلى أن مباراة الكلاسيكو، اليوم السبت، بين الهلال والاتحاد، ستشهد تغيرًا في أداء الفريقين المتذبذب.

وقال ” الجعيثن ” ، إن المباراة ستحمل الإثارة والندية بطبيعة الحال، موضحًا أن الفريقين يمتلكون العديد من الأسلحة التي سيستخدمونها خلال المباراة .

وأوضح أن خطورة الهلال تكمن في سالم الدوسري وريفاس، وعلى الجانب الأخرخطورة الاتحاد تتمثل في سرعة فهد المولد، حيث سيكون هناك استغلال للهجمات المرتدة، بالإضافة لدور العكايشي.