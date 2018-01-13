المريسل يتحدى جماهير النصر: لو فعلتم هذا سأقوم بغلق حسابي للأبد

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، على الهاشتاج المهاجم له بعنوان ” جمهور النصر يبلك المريسل ” ، والذي يتهم من خلاله باستفزاز جماهير الأندية خاصة الهلال والنصر.

وتحدى ” المريسل ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” جماهير النصر بتجاوز جماهير نادي الهلال في حملة ” ادعم ناديك ” خلال 3 أيام فقط، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق حسابه في حالة تصدر النصر للقائمة.

وقال ” المريسل ” : ” بعض جمهور النصر يقولون إني سبب استفزاز جمهور الهلال عشان كذا فرق عن النصر في حملة ادعم ناديك، سمعوني زين و عشان أريحكم من هاشتاق جمهور النصر يبلك المريسل، بعطيكم 3 أيام أن تجاوزتوا الهلال بسكر حسابي في التويتر، وروني شطارتكم و سكروا حسابي، حبيت اذكركم أرسل كلمة نصر لرقم 505050 “.

وهاجم المغردون تغريدات ” المريسل ” مؤكدين أنه سبب من أسباب كره جماهير الأندية لبعضها البعض، فيما أكد أحد المغردين أنه لن يقوم بغلق حسابه وهذه أكذوبة جديدة له.

وكان دشن جماهير نادي النصر هاشتاج ” جمهور النصر يبلك المريسل ” ، متهمين إياه بأنه سبب تصدر نادي الهلال لقائمة ادعم ناديك من خلال استفزازه لجماهير الهلال.