بدء إجراءات خصخصة ” الصحة ” من المنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن بدء إجراءات الخصخصة من المنطقة الشرقية، حيث ستم الانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي، خلال 90 يوماً، بعد الانتهاء من إنشاء التجمع الصحي الأول.

حيث سيتم تجميد التوظيف على وظائف وزارة الخدمة المدنية، والتشغيل الذاتي، والندب، والنقل داخل أو خارج التجمعات الصحية؛ حتى تكتمل جاهزية التجمع الصحي الأول.

ويهدف التجمع الصحي الأول بالمنطقة، إلى خصخصة مجموعة مستشفيات، ومراكز صحية، وتخصيص ميزانية احتياطية بواقع 10 % تحجز من الميزانية التشغيلية المخصصة للأجهزة الطبية، والمواد الطبية الاستهلاكية للمرافق المستهدفة بالتخصيص.

كما يهدف إلى تخصيص ميزانية احتياطية بواقع 10 % تحجز من الميزانية التشغيلية للأدوية والمواد الطبية الاستهلاكية لتلك المرافق، وميزانية احتياطية تخصص للوازم المكتبية، والتدريب والتقنية، والدعم اللوجستي، وشراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص تحجز من الميزانية التشغيلية للمرافق.

واعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ضوابط لهذا التجمع منها صرف رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والفريق التنفيذي للتجمع من ميزانية التحول إلى شركات.

وينتظر أن يتم البدء في المناطق ذات التجمعات الصحية، مثل الرياض، ومكة، عقب الانتهاء من المنطقة الشرقية.