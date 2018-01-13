” العكايشي ” متصدر بـ 9 أهداف.. محترفو الاتحاد يتفوقوا على الزعيم

ماجد محمد(صدى):

تشهد الجولة الـ 17 من دوري المحترفين، اليوم السبت، منافسة نارية بين قطبي الكلاسيكو الاتحاد، والزعيم.

وبالإشارة إلى محترفو الفريقين، نجد أنهم قدموا خلال الموسم الحالي أداءً متذبذبَا، إلا أن ” فيلانويفا ” لاعب الاتحاد الوحيد الذي استمر في انطلاقته، ولم يتذبذب أداؤه.

وقبل انطلاق المباراة بساعات، ترصد ” صدى ” في جولة سريعة بالأرقام مساهمات محترفي الفريقين، خلال الموسم الحالي.

فيما يتعلق بمحترفو الزعيم : سجل إدواردو 6 أهداف، ولريفاس يجل 5 أهداف، بينما سجل خرابين 4 أهداف، وهدف وحيد لماتياس، لتكن الحصيلة النهائية لمحترفين الهلال، 16 هدفًا.

وسجل محترفو الاتحاد، 15 هدفًا بفرق هدف وحيد عن الزعيم، حيث سجل العكايشي 9 أهداف، وكهربا 3 أهداف، وفيلانويفا سجل هدفين، وهدف وحيد للانصاري.