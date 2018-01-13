” العكايشي ” متصدر بـ 9 أهداف.. محترفو الاتحاد يتفوقوا على الزعيم
تشهد الجولة الـ 17 من دوري المحترفين، اليوم السبت، منافسة نارية بين قطبي الكلاسيكو الاتحاد، والزعيم.
وبالإشارة إلى محترفو الفريقين، نجد أنهم قدموا خلال الموسم الحالي أداءً متذبذبَا، إلا أن ” فيلانويفا ” لاعب الاتحاد الوحيد الذي استمر في انطلاقته، ولم يتذبذب أداؤه.
وقبل انطلاق المباراة بساعات، ترصد ” صدى ” في جولة سريعة بالأرقام مساهمات محترفي الفريقين، خلال الموسم الحالي.
فيما يتعلق بمحترفو الزعيم : سجل إدواردو 6 أهداف، ولريفاس يجل 5 أهداف، بينما سجل خرابين 4 أهداف، وهدف وحيد لماتياس، لتكن الحصيلة النهائية لمحترفين الهلال، 16 هدفًا.
وسجل محترفو الاتحاد، 15 هدفًا بفرق هدف وحيد عن الزعيم، حيث سجل العكايشي 9 أهداف، وكهربا 3 أهداف، وفيلانويفا سجل هدفين، وهدف وحيد للانصاري.
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