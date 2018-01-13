هدفا واحدا يفصل ” العكاشي ” عن صدارة هدافي الدوري

نواف السالم(صدى):

تنطلق، اليوم السبت، مباراة الاتحاد والزعيم، في إطار الجولة الـ17 من دوري المحترفين، وسط ترقب طبير من مشجعي الفريقين.

وخلال كلاسيكو اليوم، يبدو أن مهاجم الاتحاد أحمد العكايشي، سيكون أمامه نصر خاص يسعى إلى تحقيقه، حيث أنه يحتاج إلى هدف وحيد من أجل تحقيق لقب هداف الدوري بـ رصيد 10 أهداف.

وبوصول العكايشي إلى شباك الاتحاد اليوم، يتساوى مع مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، الذي يحتل صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.

يذكر أن لاعب الأهلي متوقف عن اللعب حاليًا نظرًا لإصابته، إلا أنه حتى الأن مازال متصدرًا هدافي الدوري.